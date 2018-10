Matteo Salvini redit son opposition aux sanctions économiques imposées à la Russie

(Belga) Le vice-Premier ministre italien, Matteo Salvini, a prôné jeudi le dialogue avec la Russie, condamnant une nouvelle fois les sanctions économiques imposées par la communauté internationale à Moscou.

"Les controverses en 2018 doivent être résolues autour d'une table, en se regardant dans les yeux, en signant un contrat et non en parlant de sanctions économiques, de chars et de militaires aux frontières. Nous n'en avons pas besoin", a-t-il dit lors d'un forum euro-asiatique à Vérone, dans le nord-est du pays. M. Salvini, également chef de la Ligue (extrême droite), s'était rendu à Moscou il y a une semaine et avait déjà dénoncé "la folie" des sanctions occidentales. "Je suis convaincu que les sanctions sont une folie économique, sociale et culturelle", avait déclaré M. Salvini lors d'une rencontre avec la communauté d'affaires russo-italienne. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, s'est lui aussi rendu à Moscou cette semaine, où il a plaidé pour la réintégration de la Russie au sein du G8, dont elle est exclue depuis l'annexion de la Crimée. Ma visite "a confirmé l'amitié solide (entre les deux pays) malgré les difficultés du moment", a déclaré M. Conte, assurant vouloir tout faire pour approfondir les relations économiques entre les deux pays et invitant le président russe Vladimir Poutine "à venir tout de suite en Italie". (Belga)