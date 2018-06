Meghan et Harry effectueront leur première tournée officielle à l'automne

(Belga) Le prince Harry et son épouse Meghan se rendront cet automne en Australie, aux Fidji, aux Tonga et en Nouvelle-Zélande pour leur première tournée officielle à l'étranger depuis leur mariage en mai, a annoncé lundi le palais de Kensington.

Le voyage coïncidera avec les "Invictus Games", une compétition sportive lancée par Harry et réservée aux blessés et invalides des guerres ou conflits armés récents, organisée cette année en octobre à Sydney. "Le duc et la duchesse de Sussex effectueront une visite officielle en Australie, aux Fidji, au Royaume des Tonga et en Nouvelle-Zélande à l'automne", écrit dans un communiqué le palais de Kensington, la résidence officielle du couple. Ces quatre pays sont membres du Commonwealth, dont Harry est un ambassadeur de la jeunesse. Cette première tournée officielle rappelle les premiers pas en tant que couple marié des parents de Harry, Charles et Diana, qui s'étaient eux-mêmes rendus en Australie et en Nouvelle-Zélande. Harry, 33 ans, et Meghan, ex-actrice américaine de 36 ans, se sont dit "oui" le 19 mai en la chapelle St George du château de Windsor, lors d'une cérémonie retransmise par des chaînes de télévision du monde entier. (Belga)