Même au pays de la pluie, où on attend plus de 35°C, il faut désormais rationner l'eau

En Angleterre, pays réputé pour son temps pluvieux même en été, les compagnies de distribution d'eau appellent leurs clients à économiser chaque goutte face à une vague de chaleur, distribuant des conseils parfois insolites.

Yorkshire Water écrivait ainsi sur son site internet: "Il n'a pas beaucoup plu récemment, donc il faut utiliser l'eau avec précaution". La société de distribution recommande de ne faire chauffer qu'exactement la quantité nécessaire pour sa tasse de thé ou de faire la vaisselle à la main dans une bassine. Sa concurrente Anglian montrait sur son site internet une petite fille qui se lave en maillot de bain dans une bassine, avec pour sous-titre: "On travaille pour faire face à la chaleur".

AffinityWater appelle à "calmer (son) utilisation d'eau" en "évitant les arrosages automatiques" et à "laver sa voiture avec un seau plutôt qu'au tuyau d'arrosage", ou encore raccourcir ses douches et aller plutôt se rafraichir à la piscine.

L'agence météorologique publique Met Office a émis une alerte correspondant à un niveau de "chaleur extrême". "Les températures devraient monter plus tard cette semaine et la semaine prochaine pour l'essentiel de l'Angleterre et du pays de Galles" et dépasser 35 degrés dans le sud-est du pays. Le record historique au Royaume-Uni a été atteint à 38,7 degrés dans le jardin botanique de Cambridge (centre) le 25 juillet 2019.