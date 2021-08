Menace terroriste "imminente" contre l'aéroport de Kaboul, selon un ministre britannique

(Belga) Le secrétaire d'État britannique chargé des forces armées James Heappey a indiqué jeudi matin que la menace terroriste qui a poussé Londres à déconseiller dans la nuit à ses ressortissants de rejoindre l'aéroport de Kaboul était "très sérieuse" et "imminente".

"Les informations recueillies au cours de la semaine sont de plus en plus sérieuses: elles font état d'une menace imminente et grave pour la vie", a indiqué M. Heappey sur Times Radio. "Il s'agit d'une menace très sérieuse, très imminente". (Belga)