Menaces de mort contre John Beaton, qui avait arbitré le derby de Glasgow le 29 décembre

(Belga) John Beaton, 36 ans, qui avait arbitré le derby de Glasgow, remporté 1-0 par les Rangers aux dépens du Celtic, le 29 décembre à Ibrox Park, a reçu des menaces de mort. Il a été escorté par la police samedi dans le parc Somerset d'Ayr United, dont il dirigeait le match de la 20e journée du championship (la D2 écossaise) contre Falkirk (0-1).

Ces menaces ont provoqué la colère du directeur général de la fédération écossaise (SFA), Ian Maxwell. "J'ai été consterné en apprenant la nouvelle. La ligne rouge a cette fois été franchie", a-t-il en effet déclaré, en réclamant le "respect" des officiels. "J'appelle toutes les personnes impliquées dans le football écossais à respecter les officiels de nos matches. Ils ont des centaines de décisions à prendre, et il est par conséquent inévitable que certaines ne plaisent pas à tout le monde...", a-t-il dit. La police a bon espoir de démasquer les auteurs de ces menaces anonymes contre l'arbitre et sa famille sur les réseaux sociaux, mais aussi par téléphone. Il est reproché à Beaton, arbitre FIFA, de ne pas avoir exclu l'attaquant colombien des Rangers Alfredo Morelos, qui avait blessé Anthony Ralston John Beaton a été conduit au Parc Somerset par le chef de la sécurité de la fédération Peter McLaughlin, puis escorté jusqu'au vestiaire par deux officiers de police et un steward. (Belga)