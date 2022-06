Mercedes rappelle près d'un million de voitures

(Belga) Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz est en train de rappeler près d'un million de véhicules en raison d'un potentiel problème dans le système de freins, a annoncé samedi l'Autorité fédérale des transports (KBA).

Il s'agit de modèles datant des années 2004 à 2015 de la série SUV ML et GL, ainsi que le minivan de luxe Classe R, selon un communiqué de la KBA daté du 1er juin et publié samedi soir dans la presse. "Une corrosion du servo-frein peut, dans le pire des cas, provoquer une coupure de la connexion entre la pédale de frein et le système de freinage", a souligné la KBA. "Le frein de service peut dans ce cas s'arrêter de fonctionner", a-t-elle ajouté. Le Servo-frein est un dispositif installé dans un circuit de freinage hydraulique qui augmente la force appliquée sur le maître-cylindre. Au total 993.407 véhicules sont rappelés à travers le monde, dont 70.000 en Allemagne, selon la KBA. Joint par l'AFP Mercedes-Benz n'avait pas réagi dans l'immédiat. (Belga)