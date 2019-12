Merkel et Macron confiants dans l'objectif de neutralité carbone 2050

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron se sont montrés confiants, vendredi, en la capacité de l'UE de converger vers l'objectif énoncé cette semaine dans le "Pacte vert" de la Commission, celui d'une Union des 27 neutre en carbone d'ici à 2050. Et ce, malgré la tiédeur de la Pologne, qui a empêché le véritable consensus qu'on attendait sur ce sujet lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement.

Pour Emmanuel Macron, l'objectif de la neutralité carbone en 2050 est bien "endossé par l'ensemble des pays du Conseil", "c'est dans le texte! ", s'exclame-t-il. L'"exemption temporaire" de la Pologne pour sa mise en œuvre, "n'empêche en rien l'engagement de l'UE. Elle ne ralentit en rien la mise en œuvre du Green Deal", a-t-il assuré. Le président français a tenu à souligner que les principales mesures des prochains mois, annoncées dans l'agenda législatif dessiné par ce Pacte vert, ne "demandent qu'une majorité qualifiée, pas l'unanimité" des États membres. Autrement dit: "cet agenda législatif ne pourra pas être bloqué par un ou deux pays", et la Pologne ne pourrait pas à elle seule bloquer les avancées prévues par le Green Deal. "Si in fine la Pologne ne confirmait pas sa participation à l'objectif (de neutralité carbone en 2050), elle se placerait elle-même en-dehors des mécanismes européens, notamment de solidarité financière", a-t-il laissé entendre. La chancelière allemande Angela Merkel, moins menaçante, a quant à elle assuré vendredi comprendre son voisin de l'Est. La Pologne, "de par sa structure, a la situation de départ la plus difficile de tous les États membres, pour atteindre la neutralité carbone. Le pays dépend aujourd'hui à 80% du charbon pour son approvisionnement énergétique", a-t-elle rappelé. "Je crois que c'est normal que la Pologne dise: 'on veut cette neutralité carbone mais on ne peut pas encore réaliser sa mise en œuvre, il faut qu'on parle avec tout le monde, entre autres avec les syndicats'", a ajouté Mme Merkel.