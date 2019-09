Meurtre d'une fillette de 11 ans en Roumanie: recherché, un suspect néerlandais est mort dans un accident

Un Néerlandais, recherché par la Roumanie pour le meurtre présumé d'une fillette de 11 ans, est mort lundi dans un accident de voiture, a annoncé le ministère public néerlandais, évoquant un probable suicide du suspect.

Cette affaire a ému la Roumanie, déjà ébranlée cet été par le meurtre de deux adolescentes dans des conditions sordides.



L'homme de 47 ans est mort après avoir percuté un camion avec sa voiture près du village de Escharen, dans le sud-est des Pays-Bas.



"Les causes exactes de l'accident sont en cours d'investigation, mais il semble que l'homme a délibérément foncé dans un camion", ont déclaré les services du procureur dans un communiqué.



L'accident "impliquerait un homme recherché en Roumanie pour le meurtre d'une fillette de 11 ans", poursuit le communiqué.



Le corps de la fillette a été retrouvé dimanche dans un champ d'une région située au nord de Bucarest. Elle avait disparu vendredi dans la même région alors qu'elle revenait de l'école dans son village de Gura Sutii.



Selon le média public NOS, la fillette s'appelle Mihaela Fieraru.



Des caméras de vidéosurveillance de la commune l'ont filmée sur le siège avant d'une voiture et l'analyse des images a permis à la police d'identifier un suspect.



Ce dernier, en fuite, a été "mis en accusation pour meurtre, enlèvement et agression sexuelle", avait déclaré plus tôt lundi à l'AFP la porte-parole du parquet de Dambovita (sud), Georgeta Matei, précisant avoir demandé l'aide des autorités néerlandaises pour retrouver le suspect.



Les policiers ont indiqué aux médias roumains avoir pu joindre le suspect par téléphone samedi soir, mais que ce dernier avait déjà quitté le pays et se trouvait à Amsterdam, selon eux.



"Il a reconnu s'être rendu dans cette région en tant que touriste", a déclaré le chef de la police roumaine Liviu Vasilescu à la chaîne Digi24, précisant que le suspect était connu des autorités néerlandaises pour "agressions sexuelles et violences".



Selon NOS, l'homme a été interpellé puis libéré faute d'éléments probants contre lui.



Cette affaire intervient deux mois après la révélation du meurtre en Roumanie de deux adolescentes par un suspect âgé de 65 ans. Ce drame a profondément choqué le pays et mis en lumière de nombreuses défaillances de la police.



Le ministre de l'Intérieur Nicolae Moga avait démissionné suite à cette affaire, tandis que plusieurs policiers et procureurs font l'objet de procédures disciplinaires.