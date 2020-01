Michaël, un Belge sur la côte espagnole frappée par la tempête GLORIA: "La première fois depuis que je vis ici" (vidéo)

Une grande partie de l'est de l'Espagne (Catalogne, région de Valence) ainsi que l'archipel des Baléares ont été placées en alerte rouge ou orange en raison de la tempête "Gloria" qui provoquait de fortes rafales de vent froid et des chutes de neige, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales.

Nous avons recueilli le témoignage de Michaël Trempont, un Belge résidant en Catalogne depuis environ 6 ans. "Depuis cette nuit, on est en train de se prendre une grosse, grosse tempête en pleine figure. Cela a commencé un peu hier/lundi avec des creux de 2-3 mètres sur cette mer Méditerranée qui est d'habitude d'un calme olympien. Et puis, cette nuit, ça s'est déchaîné encore plus avec pas mal d'orages et le vent qui a fortement augmenté depuis 4h ce matin", a-t-il expliqué au micro de notre journaliste Valentin Danré.

Une situation exceptionnelle pour les Espagnols, et les Catalans. "Il y a énormément de rues inondées de 30-40 cm par endroits. C'est difficile de circuler. Il faut savoir que les Espagnols, et les Catalans en particulier, ne sont pas habitués à circuler sous la pluie, ce qui rend les conditions de circulation encore plus difficiles. C'est assez impressionnant pour eux. Pour moi, c'est une grosse tempête. On en a déjà vu en Belgique, mais pour ici, c'est assez exceptionnel et de voir la mer déchaînée comme je l'ai vue ce matin, c'est la première fois depuis que je vis ici. Enfin, chose très rare: il a commencé à neiger sur certaines parties de l'Espagne, ça c'est véritablement exceptionnel".

Selon l'Agence météorologique espagnole, cette tempête devrait durer jusqu'à mercredi.