Michel et von der Leyen insistent sur la collaboration entre les institutions de l'UE

Une "étroite collaboration" entre les institutions européennes sera nécessaire pour faire face aux défis de taille qui s'annoncent à l'échelon de l'UE, ont affirmé lundi dans un communiqué le futur président du Conseil européen, Charles Michel, et la candidate des 28 à la présidence de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen.

Lors d'une rencontre au Palais d'Egmont - la première depuis le Conseil européen extraordinaire sur les nominations mardi dernier -, l'actuel Premier ministre belge et la ministre allemande de la Défense ont abordé les futures priorités de l'UE. Leurs échanges ont porté sur les voies à suivre pour réaliser les principaux objectifs de l'Union, à savoir "la protection des citoyens tout en garantissant les libertés fondamentales, la création de davantage d'emplois, la construction d'une Europe climatiquement neutre, juste et sociale", ainsi que "la promotion des intérêts européens sur la scène internationale", peut-on lire dans un court communiqué. "L'Europe fera face à des défis de taille au cours des prochains mois, comme le Brexit, le prochain budget européen et le dérèglement climatique. Ursula von der Leyen et Charles Michel ont affirmé de concert que les institutions européennes devront travailler en étroite collaboration pour traiter ces questions", conclut ce texte. M. Michel succédera le 1er décembre prochain au Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Mme Von der Leyen pourrait quant à elle accéder à la présidence de la Commission européenne le 1er novembre à condition que sa candidature rassemble une majorité absolue au Parlement européen. Un vote de l'hémicycle devrait en théorie déjà avoir lieu mardi prochain.