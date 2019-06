Mick Schumacher pilotera la Ferrari F2004 de son père à Hockenheim

(Belga) Mick Schumacher, membre de la Ferrari Driver Academy, pilotera la voiture avec laquelle son père Michael Schumacher a remporté quinze victoires en 2004, pour décrocher son septième titre de champion du monde des pilotes de Formule 1, le 27 et le 28 juillet à Hockenheim, en marge du Grand Prix d'Allemagne.

Mick Schumacher, 20 ans, est un pilote de Formule 2 pour le compte de Prema Racing. Il était champion d'Europe de Formule 3 la saison passée. Son père, septuple champion du monde, a gagné à Hockenheim en 1995 avec une Benetton, et au volant d'une Ferrari en 2002, 2004 et 2006. "Ce sera magnifique de conduire cette voiture à Hockenheim" (le samedi juste avant les qualifications du Grand Prix, et le dimanche en prélude de la parade des pilotes, ndlr), avoue Mick Schumacher. "Je vais pouvoir piloter l'une des voitures les plus puissantes de l'histoire de la Formule 1". "Le public va sûrement beaucoup apprécier", a estimé de son côté le directeur sportif de la Formule 1 Ross Brawn. "Les fans à Hockenheim seront heureux d'entendre cette monoplace à moteur V10 atmosphérique rugir à nouveau en piste. Surtout avec Mick au volant..." (Belga)