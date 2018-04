Migrant nigérian, John a arrêté un braqueur armé en Italie: il vient d'être baptisé par le pape en personne

Cette fête de Pâques 2018 restera gravée à jamais dans la tête de John Ogah. Ce jeune migrant nigérian était devenu un héros en Italie après avoir désarmé un voleur. Ce samedi soir, c'est le pape François, en personne, qui l'a baptisé au Vatican.

Ils sont 10.000 à participer à la veillée de Pâques, samedi soir au Vatican. Une poignée de fidèles a décidé de se faire baptiser par le pape, lui-même. Parmi eux, John Ogah, un jeune nigérian considéré comme un héros en Italie. Pour son nom de baptême, il a choisi celui du pape François. "Veux-tu recevoir le baptême, dans la foi de l’église que nous avons professé tous ensemble?", lui a demandé solennellement le pape. "Oui, je le veux", a répondu John Ogah. "John Francesco, je te baptise au nom du père, du fils et du saint esprit", a alors lancé le pape François.





Il arrête le braqueur d'une boucherie



L’histoire de John bascule en septembre dernier. On le voit casquette sur la tête dans le bas de cette image.



Il fait la manche devant un supermarché lorsqu’un individu armé d’un hachoir à viande fait irruption dans le commerce et s’apprête à quitter le magasin avec un butin d’environ 400 euros.



Le jeune homme décide de s’interposer. Il évite plusieurs coups, puis empêche la fuite du voleur. Il le retiendra jusqu’à l’arrivée des carabiniers.



Le jeune homme est à l’époque sans papiers et il s’éclipse rapidement. Un policier le retrouvera et l’aidera à obtenir un permis de séjour, c’est lui que John a choisi hier comme parrain pour son baptême.