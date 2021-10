Migrants: Londres va prochainement donner à la France l'argent promis

(Belga) Le gouvernement britannique a déclaré lundi qu'il donnerait à la France "dans les prochaines semaines" l'argent promis pour lutter contre le trafic de migrants depuis les côtes françaises, un sujet source de tensions entre les deux pays.

Interrogé par la BBC sur la date à laquelle cet argent serait remis à la France, le secrétaire d'Etat chargé de l'Intérieur britannique, Damian Hinds, a dit s'attendre à ce que cette question soit "finalisée dans les prochaines semaines". M. Hinds a déclaré que c'était un "processus administratif" plutôt qu'une "question politique" qui avait retardé l'obtention de l'argent par la France. Lors d'un déplacement samedi à Loon-Plage, dans le Nord de la France, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé au gouvernement britannique d'honorer son engagement de payer à la France 62,7 millions d'euros en 2021-2022 pour financer le renforcement des forces de l'ordre françaises sur les côtes. "Nous appelons les Anglais à tenir leur promesse de financement puisque nous tenons la frontière pour eux", avait-il déclaré. M. Darmanin avait aussi demandé que soit négocié un traité migratoire entre l'UE et le Royaume-Uni. Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau. La semaine dernière, 1.115 migrants ont été ainsi secourus ou interceptés par les autorités britanniques en 48 heures. Le gouvernement britannique a commencé à faire adopter un projet de loi controversé qui réforme le système d'asile et prévoit de durcir les sanctions, en portant à la prison à vie, contre 14 ans actuellement, la peine maximale encourue par les passeurs. (Belga)