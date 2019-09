Mikhaïl Gorbatchev livre sa vision du monde dans un testament politique

(Belga) Le dernier président soviétique, Mikhaïl Gorbatchev doit publier prochainement un nouveau livre, présenté comme son testament politique, où l'homme de la glasnost et de la perestroïka livre sa vision du XXIe siècle, a-t-on appris jeudi auprès de son éditeur.

Intitulé "Le futur du monde global", l'ouvrage de l'ancien dirigeant, âgé de 88 ans, doit faire l'objet d'une sortie mondiale, le 23 septembre en Allemagne et le 2 octobre en France chez Flammarion. "La politique mondiale suit une pente extrêmement dangereuse (...) Les activités militaires actuelles ont les traits d'une véritable guerre", met en garde Mikhaïl Gorbatchev, selon des extraits de son livre dévoilés par son éditeur. L'ancien prix Nobel de la paix estime que "garantir la paix est la condition essentielle pour maîtriser des problèmes globaux comme la crise environnementale, le terrorisme international, les migrations et tous les autres défis sur lesquels se focalise obligatoirement l'attention des États et des organisations internationales". Son livre sera publié peu avant le 30e anniversaire, le 9 novembre, de la chute du Mur du Berlin alors que Mikhaïl Gorbatchev dirigeait l'URSS. (Belga)