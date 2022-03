Militaires américains et russes ont un nouveau canal de communication

(Belga) La ligne est ouverte: face à l'escalade du conflit en Ukraine, militaires américains et russes ont établi entre eux un nouveau canal téléphonique, censé être utilisé en cas d'urgence, a annoncé vendredi le Pentagone.

Cette ligne, mise en place "il y a quelques jours", relie directement le commandement américain en Europe au ministère russe de la Défense, a indiqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby. "On sait qu'elle marche" a-t-il assuré. "Quand nous l'avons testée, ils ont décroché." Le porte-parole du Pentagone a toutefois refusé de dire si ce canal avait été employé quand le site nucléaire ukrainien de Zaporojie a été attaqué dans la nuit, dans des frappes attribuées à la Russie. "S'il venait à y avoir une situation où nous aurions besoin de communiquer avec le ministère de la Défense à propos d'une situation pressante, je suppose que nous l'utiliserions", a-t-il simplement expliqué, formulant le souhait que l'armée russe fasse de même. Un canal de communication similaire avait déjà été mis en place entre les deux pays lors de la guerre en Syrie, où Moscou appuyait militairement les troupes de Bachar al-Assad. Ce processus n'est pas sans rappeler le "téléphone rouge" de la Guerre froide, créé en 1963 après la crise des missiles à Cuba et qui permettait à la Maison Blanche et au Kremlin de communiquer directement. (Belga)