Miracle à Londres: un métro lui passe dessus mais une famille survit

Une mère et son enfant tombés sur la voie alors que le métro arrivait dans une station de Londres ont survécu en se réfugiant dans un espace vide sous les rails, a indiqué ce samedi la police des transports britannique.



Le père de l'enfant s'en est également sorti en s'abritant de la même manière après avoir sauté sur la voie pour leur venir en aide, vendredi soir dans la station Baker Street.



"Étonnamment, aucun d'entre eux n'a été grièvement blessé mais par précaution, ils ont été emmenés à l'hôpital pour des examens", a précisé la police dans un communiqué.



La femme marchait le long du quai, les yeux rivés sur le panneau informant de l'état du trafic sur la ligne.





"Elle ne s'est pas rendu compte qu'elle se trouvait très près de la bordure du quai et a poussé sans le faire exprès les roues de la poussette au-delà", a détaillé la police.



"Elle, la poussette et l'enfant sont tombés sur la voie. Le père a sauté pour les aider", a-t-elle poursuivi. "Quand ils ont vu la rame arriver, ils ont tous les trois été chanceux de pouvoir se mettre dans un espace vide sous les rails et le train est passé au-dessus d'eux sans problèmes".



La régie Transport for London estime à 1,37 milliard le nombre de passagers empruntant le métro de la capitale britannique chaque année. En 2017, plus de 3.000 blessures ont été signalées.