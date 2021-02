Moins d'un million de nouvelles infections en Europe, une première depuis septembre

(Belga) Pour la première fois depuis septembre, le nombre de nouveaux cas signalés en une semaine est inférieur à un million dans l'ensemble des 53 pays de la région européenne pour l'Organisation mondiale de la santé (dont plusieurs pays d'Asie centrale), a affirmé vendredi le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge, dans un communiqué.

Les nouveaux cas ont diminué pour la cinquième semaine consécutive, bien que leur nombre reste "élevé", a-t-il poursuivi, notant que "les nouveaux décès ont également diminué pour la troisième semaine consécutive". "Lorsque les cas de Covid-19 sont à des niveaux inférieurs dans de nombreux pays, comme c'est le cas actuellement, les autorités sanitaires ont la possibilité de se concentrer sur l'évaluation et l'amélioration de l'efficacité de leur réponse", face au virus, a déclaré M. Kluge. La direction rappelle que des services de santé, tels que les soins contre le cancer ou les programmes de vaccination des enfants, ont été durement touchés par la pandémie de Covid-19. La réduction du nombre de cas permet ainsi de se concentrer sur des secteurs qui ont été délaissés pendant la pandémie, a expliqué M. Kluge. "C'est également le moment de préparer nos services de santé à se remettre sur les rails, à élaborer des stratégies et à fournir des services de santé au-delà de la réponse au Covid-19", a-t-il déclaré. Selon une étude citée par Hans Kluge, "sur une période de 12 semaines en 2020, quelque 28,5 millions d'opérations prévues ont dû être annulées à cause du Covid-19". À mesure que le personnel de santé se fait vacciner, "la capacité de traiter le retard des opérations chirurgicales reportées, des chimiothérapies annulées et des campagnes de vaccination interrompues augmente également", a expliqué le directeur. M. Kluge a également abordé la menace des nouveaux variants, plus contagieux, affirmant que ces derniers étaient des "défis supplémentaires", mais que "tout peut être contrôlé avec les outils dont nous disposons" actuellement. (Belga)