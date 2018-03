Moldavie: la vendeuse refuse de lui vendre de l'alcool, il lance une grenade

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à Chisinau, capitale de la Moldavie, dans l'explosion d'une grenade lancée par un homme à qui la caissière avait refusé de vendre de l'alcool.

L'explosion a eu lieu vers 12H00 heure locale (11H00 HB) dans une petite épicerie du centre de la capitale moldave, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Selon la même source, deux hommes ont voulu acheter des boissons alcoolisés. La caissière a refusé et l'un d'eux a jeté une grenade. Il n'a pas été précisé si les deux hommes étaient en état d'ébriété. "Une enquête est en cours", a indiqué le ministère moldave. Ancienne république soviétique nichée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Selon des statistiques publiées en 2015 par la Banque mondiale, la consommation d'alcool pur par habitant est de 17,4 litres, plaçant le pays à la première place mondiale.