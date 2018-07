Mondial 2018 - 8es de finale - Espagne/Russie - Fiche technique

(Belga) Fiche technique de la rencontre entre l'Espagne et la Russie comptant pour les 8es de finale de la Coupe du monde de football, dimanche à Moscou:

A Moscou (Stade Loujniki): Espagne - Russie 1-1 (1-1, 1-1, 1-1, 1-1) Russie qualifiée aux tirs au but (4 à 3) Assistance: 78.011 spectateurs Arbitre: Björn Kuipers (P-B) Buts Espagne : Ignachevitch (12, csc) Russie : Dziouba (41, pen) Tirs au but réussis: Espagne: Iniesta, Piqué, S. Ramos Russie: Smolov, Ignashevich, Golovin, Cheryshev Tirs au but manqués: Espagne: Koke, Aspas Cartes jaunes Espagne : Piqué (40) Russie : Kutepov (54), Zobnin (71) Les équipes Espagne: De Gea - Nacho (Carvajal, 70), Piqué, Ramos (cap.), Alba - Busquets, Koke - Silva (Iniesta, 67), Isco, Asensio (Rodrigo 104) - Diego Costa (Aspa, 80) Sélectionneur: Fernando Hierro (Esp) Russie: Akinfeev (cap.) - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (Granat, 46) - Zobnin - Kudriashov, Kuziaev (Erokhin 97, Golovin, Samedov (Cheryshev, 61) - Dzyuba (Smolov, 65) Sélectionneur: Stanislav Cherchesov (Rus). (Belga)