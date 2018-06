Mondial 2018 - Adnan Januzaj: "Tout le monde a marqué des points"

(Belga) Adnan Januzaj a offert les 3 points et la 1e place du groupe G à la Belgique en inscrivant, d'une superbe frappe enroulée, le seul but du match Belgique - Angleterre, jeudi à Kaliningrad.

"Je suis super content", a déclaré Adnan Januzaj à la RTBF après la rencontre. "Marquer dans un match de Coupe du monde, c'est quelque chose de grand. Les coéquipiers sont venus me soutenir, ça m'a fait plaisir. Tout le monde a marqué des points aujourd'hui. Tout le monde s'est donné à 100 %, c'est important en tant qu'équipe". La Belgique termine 1e du groupe G et affrontera le Japon lundi en 8e de finale, avant un éventuel quart contre le vainqueur de Brésil - Mexique. "Il ne faut pas réfléchir", dit Januzaj. "On sait qu'on a énormèment de qualités et qu'on peut battre n'importe quelle équipe dans cette Coupe du monde. Un quart de finale contre le Brésil, ça serait un grand match, mais on doit d'abord se concenter sur le prochain match contre le Japon, puis on verra". (Belga)