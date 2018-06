Mondial 2018 - Belle victoire sur l'Angleterre et 1re place du groupe G pour la Belgique

(Belga) La Belgique a battu l'Angleterre 1-0, jeudi, à Kaliningrad, lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde de football en Russie. Adnan Januzaj a inscrit l'unique but du match d'une superbe frappe enroulée (51e). Les Diables Rouges terminent premiers du groupe G et affronteront le Japon en 8e de finale.

Déjà qualifiées, les deux équipes présentaient un onze largement remanié: neuf changements côté belge, huit côté anglais. Les Belges commençaient bien la rencontre. Tielemans alertait Pickford des 20 mètres (6e) alors que Stones sauvait sur sa ligne une tentative de Batshuayi déviée par Pickford (10e). Après un bon travail de Batshuayi, Thorgan Hazard envoyait le ballon en tribunes (36e). La seconde période débutait par une frappe trop enroulée de Rashford (48e). Adnan Januzaj ouvrait le score d'une superbe frappe enroulée du gauche (51e). C'est le premier but en 9 apparitions sous le maillot des Diables Rouges de Januzaj. Courtois sauvait les Diables en déviant du bout des doigts une tentative de Rashford qui s'était présenté face à lui (66e). Vincent Kompany remplaçait Thomas Vermaelen pour le dernier quart d'heure. Roberto Martinez donnait ainsi du temps de jeu aux deux joueurs de retour de blessure. Un coup franc de Rashford terminait au-dessus (81e). Fellaini déviait ensuite un tir de Welbeck avec un Courtois battu (83e). Mertens, dont le tir était repoussé par Pickford (89e), et Fellaini, qui tirait dans le filet latéral, se créaient les dernières occasions du match (90e+1). La Belgique termine première du groupe avec 9 points, l'Angleterre est deuxième avec 6. La Tunisie est troisième (3), le Panama dernier (0). Les Diables Rouges affronteront le Japon lundi 2 juillet à Rostov-sur-le-Don (20h00) en huitième de finale. L'Angleterre défiera la Colombie le lendemain au Spartak Stadium de Moscou (20h00). (Belga)