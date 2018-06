Mondial 2018 - "Ce sont des moments qui comptent pour moi"

(Belga) Vincent Kompany était ravi d'avoir pu rejouer, jeudi, lors du match contre l'Angleterre, après sa blessure à l'aine.

"Ces moments comptent pour moi. J'ai travaillé toute ma vie pour y arriver et je veux en profiter au maximum", a expliqué le défenseur de Manchester City à Sporza. "Moi-même si je suis toujours rester positif. C'est chouette de pouvoir revenir dans un chouette match comme celui-ci. Januzaj a réussi un tir fantastique. Le plus important est peut-être que nous pouvons compter sur 23 joueurs forts." La Belgique peut-elle aller loin dans ce Mondial? "Les bases sont bonnes pour nous. J'espère que nous pouvons gagner contre le Japon. Et après il y aura en principe une belle affiche contre le Brésil." Kompany a pris la place d'un autre revenant, Thomas Vermaelen, à un quart d'heure du terme. "On a bien défendu toute la rencontre et on n'a pas vraiment laissé d'occasions aux Anglais si ce n'est la frappe de Rashford en deuxième période", a commenté le défenseur, de retour après sa blessure aux ischio-jambiers. "Nous avons travaillé beaucoup loin des projecteurs avec Vincent pour être de retour. Et pouvoir jouer une telle rencontre face à l'Angleterre à la Coupe du monde, c'est magnifique." Vermaelen a reçu un coup dans l'œil durant la rencontre. "J'ai pu continuer sans problèmes après mon coup donc je n'ai pas eu de soucis", a-t-il rassuré. (Belga)