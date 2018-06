Mondial 2018 - Cristiano Ronaldo élu Homme du match Portugal - Espagne

(Belga) Auteur d'un triplé, Cristiano Ronaldo a été élu Homme du match Portugal - Espagne vendredi à Sotchi dans la 2e rencontre du groupe B du Mondial 2018.

Ronaldo a ouvert le score sur penalty après 4 minutes de jeu, deveant le quatrième joueur à inscrire un but lors de quatre phases finales de Coupe du monde. L'attaquant du Real Madrid a ensuite marqué deux autres buts, d'abord pour faire le 2-1 (44e) pour les Portugais puis pour égaliser à 3-3 à la 88e minute. Cristiano Ronaldo, 33 ans, avait marqué un but à chaque fois lors des Coupes du monde 2006, 2010 et 2014. C'est la première fois qu'il trouve plus d'une fois le chemin des filets dans une Coupe du monde. Grâce à son triplé, CR7 prend seul la tête du classement des buteurs. (Belga)