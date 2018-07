Mondial 2018 - Croatie - Danemark se joue aux tirs au but

(Belga) C'est aux tirs au but que va se jouer le 8e de finale de Coupe du monde de football entre la Croatie et le Danemark dimanche soir à Nijni Novgorod. Le score était de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.

Les deux buts sont tombés très vite. Mathias Jörgensen a ouvert le score après 57 secondes, inscrivant le 13e but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde. Les Croates répondaient du tac au tac, Mario Mandzukic égalisant après 3 minutes et 37 secondes. C'est la seconde séance de tirs au but de cette Coupe du monde. Plus tôt dans la journée, la Russie, que le vainqueur d'Espagne - Danemark affrontera, avait déjà éliminé l'Espagne aux tirs au but. (Belga)