Mondial 2018 - Croatie - Lovren: "On mérite de passer"

(Belga) Le défenseur croate Dejan Lovren estime que la Croatie, qui a battu le Danemark aux tirs au but dimanche, mérite sa qualification pour les quarts de finale du Mondial 2018.

"C'était un match très difficile. On a pris un but très rapide, après ça, c'était difficile pour nous de jouer, mais on était là", déclare Dejan Lovren. "On y a cru jusqu'à la fin. C'était beaucoup de stress, je n'ai jamais joué un match comme ça. Si on voit tout le tournoi, on mérite de passer. Luka (Modric) a encore montré qu'il est l'un des meilleurs joueurs, même s'il n'a pas marqué à la 115e minute (penalty raté). Il a montré du caractère, il a pris encore le ballon et il a marqué (lors de la séance de tirs au but). C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, c'est le football." (Belga)