Mondial 2018 - Danemark - Age Hareide: "La brutalité du foot"

"C'est la brutalité du foot", a réagi le sélectionneur du Danemark Age Hareide après que les Danois ont été éliminés aux tirs au but par les Croates dimanche en 8e de finale de la Coupe du monde de football.

"Nos trois meilleurs joueurs aux penalties ont raté chacun le leur (durant la séance de tirs au but). Je suis désolé pour Kasper (Schmeichel) et pour toute l'équipe. Mais c'est ce qu'il peut se passer durant une séance de tirs au but, c'est la brutalité du foot. La Croatie est la meilleure équipe d'Europe pour jouer les contre-attaques. Avoir le contrôle était important et je pense qu'on l'a eu durant la seconde période", déclare Age Hareide.