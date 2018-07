Mondial 2018 - Espagne - Russie: Koke s'excuse "d'avoir échoué"

(Belga) Troisième tireur espagnol à se présenter au point de penalty lors de la séance de tirs au but d'Espagne - Russie, Koke a été le premier joueur à ne pas faire trembler les filets, son tir étant repoussé par le gardien russe Akinfeev.

"Sur les pénalties, le +mister+ a fait ses choix. Il m'a demandé si je voulais tirer et j'ai répondu oui. C'était ma responsabilité et je m'excuse d'avoir échoué", déclare Koke. "La vie continue, il faut avancer. Nous avions beaucoup d'espoir dans ce Mondial après tout ce que nous avions fait. Nous sommes restés deux ans invaincus, en incluant le match d'aujourd'hui où nous n'avons pas perdu. Le match est injuste. Il est compréhensible que les gens attendent plus de l'Espagne. Nous sommes tristes de ce qui s'est passé, mais tous ceux qui ont joué se sont battus pour leur pays et ont tout donné sur le terrain". Akinfeev a encore arrêté l'envoi de Iago Aspas. La Russie s'est imposée 4-3 aux tirs au but et s'est qualifiée pour les quarts de finale. L'Espagne est éliminée. (Belga)