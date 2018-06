Mondial 2018 - "Et à la fin, l'Allemagne se démerde pour gagner": Gary Lineker adapte sa célèbre phrase

(Belga) Combien de fois n'a-t-on pas rappelé la célèbre phrase "Le football est un jeu simple: 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne", lancée par l'ex-attaquant anglais Gary Lineker le 4 juillet 1990, à la sortie d'une demi-finale mondiale perdue 3-4 aux tirs au but contre la mannschaft à Turin.

Ce que Toni Kroos a confirmé contre la Suède samedi à Sotchi, en inscrivant le but de la victoire en infériorité numérique, 2-1, dans le Groupe F du mondial russe de football, au bout du temps additionnel (90e+5). Lineker a dès lors adapté sa phrase de la façon suivante sur twitter: "le football est un jeu simple, 22 hommes courent derrière la balle pendant 82 minutes et les Allemands sont réduits à dix. 21 hommes continuent donc de chasser le même ballon pendant 13 minutes et à la fin les Allemands se démerdent pour gagner quand même, mais on ne sait pas comment". (Belga)