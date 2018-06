Mondial 2018 - Gareth Southgate: "C'était un bon test pour nous"

(Belga) L'Angleterre a été battue 1-0 par la Belgique jeudi à Kaliningrad lors de la 3e et dernière journée du groupe G de la Coupe du monde de football. Les Anglais terminent 2e du groupe et affronteront la Colombie mardi en 8e de finale.

"C'était un match équilibré. Ils ont eu un meilleure contrôle de la possession de balle que nous à certains moments. C'était un bon test pour nous", a déclaré le sélectionneur anglais après la rencontre. "C'est un match que nous voulions gagner, mais le match suivant en phase à élimination directe est le plus important depuis dix ans pour nous, et nous devions être sûrs de préserver nos joueurs-clés pour cette rencontre. Les joueurs qui ont joué ce soir ont tout donné et n'ont rien lâché". (Belga)