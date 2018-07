Mondial 2018 - Harry Kane: "Cela fera mal pendant un moment"

(Belga) Le capitaine anglais Harry Kane, meilleur buteur de la Coupe du monde avec 6 buts, est resté muet mercredi dans la seconde demi-finale, que les Anglais ont perdue 2-1 après prolongations face à la Croatie.

"Cela fait mal, ça fait très mal", déclare Harry Kane. "Cela fera mal pendant un moment. On peut garder la tête haute. Cela a été un super parcours, on est allés plus loin que personne l'imaginait. C'est génial d'être arrivé si loin et nous savons que nous avons rendu tout le monde fier. Mais nous voulions continuer et gagner. Nous pensions être assez bons, nous pensions que nous pouvions le faire. Mais on a été un tout petit peu juste. Cela fait mal. Je ne sais pas quoi dire de plus". (Belga)