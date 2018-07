Mondial 2018 - Ivan Perisic élu Homme du match Croatie-Angleterre

(Belga) Ivan Perisic a été élu Homme du match Croatie - Angleterre à l'issue de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde de football, mercredi à Moscou.

Le milieu offensif croate, ancien joueur de Roulers et du Club de Bruges, a inscrit à la 68e le but de l'égalisation après l'ouverture du score de Kieran Trippier (5). Par la suite, Mario Mandzukic (109) a finalement offert la qualification à la Croatie en prolongations après une déviation de Perisic. Perisic a désormais inscrit 4 buts en Coupe du monde. Seul Davor Suker a fait mieux pour la Croatie. Le joueur actuel de l'Inter Milan permet ainsi à la Croatie de rejoindre la France en finale de Coupe du monde. Celle-ci se disputera dimanche (17h) à Moscou. La Belgique et l'Angleterre se disputeront la troisième place samedi (16h) à Saint-Pétersbourg.