Mondial 2018 - "Jouer deux fois 120 minutes va laisser des traces", a avoué Luka Modric

(Belga) "Se qualifier deux fois après 120 minutes de jeu va laisser des traces, c'est sûr. Mais on a encore démontré que nous avions du caractère", a déclaré le Croate Luka Modric, sorti vainqueur aux tirs au but contre la Russie (2-2, 4-3 t.a.b) dans le dernier quart de finale de la Coupe du monde russe, samedi à Sotchi.

"La Russie a très bien joué et nous a un peu surpris en début de partie, effectuant un pressing assez haut. On a dominé la seconde mi-temps mais nous n'avons pas réussi à tuer le match", a analysé le milieu de terrain du Real Madrid, élu 'Homme du match'. "La fin de match a été difficile, il a fallu beaucoup courir. On a eu un peu de malchance avec ce poteau mais aurait dû finir le boulot avant les penalties. Danijel Subasic a arrêté le premier tir au but, cela nous a montré la voie", a ajouté le stratège de l'équipe au damier. "On va un peu profiter du moment présent mais, dès dimanche, nous serons concentrés sur le prochain match. On devra s'améliorer sur le plan défensif", a prévenu Modric, qui s'attend à une rencontre "compliquée" contre l'Angleterre en demies, mercredi à Moscou (20h). La Croatie est de retour dans le dernier carré d'un Mondial, 20 ans après la folle épopée de la bande à Davor Suker en France. "Je suis très fier d'atteindre ce stade de la compétition. Notre génération a passé un cap après plusieurs déceptions, notamment à l'Euro. Nous avons une grande équipe, j'espère que nous allons parvenir à nous qualifier pour la finale." Interrogé sur la possibilité d'être un candidat au prochain Ballon d'Or, le milieu de 32 ans a déclaré ne "pas du tout y penser". "Honnêtement, les récompenses individuelles ne m'intéressent pas du tout. Le plus important est le succès de l'équipe nationale croate, nous voulons ramener une médaille à la maison", a ponctué Luka Modric. (Belga)