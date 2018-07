Mondial 2018 - Kasper Schmeichel Homme du match Croatie - Danemark

(Belga) Le gardien de but danois Kasper Schmeichel a été élu Homme du match Croatie - Danemark, comptant pour les 8e de finale de la Coupe du monde de football, dimanche à Nizhny Novgorod.

Le portier de Leicester City a arrêté un penalty de Luka Modric en fin de prolongations (116e). Il a ensuite arrêté deux tirs croates lors de la séance de tirs au but, mais cela n'a pas permis d'éviter aux Danois d'être éliminés en 8e de finale. Plus tôt dans la journée, c'est aussi un gardien de but, le dernier rempart russe Igor Akinfeev, qui avait été élu Homme du match Espagne - Russie. (Belga)