Mondial 2018 - "L'Angleterre a été simplement meilleure", concède Janne Andersson

Janne Andersson, sélectionneur suédois, s'est montré déçu mais beau joueur après la défaite des siens contre l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, samedi à Samara (0-2). "Je pense simplement que les Anglais ont été meilleurs que nous sur ce match. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe, je les félicite", a déclaré Andersson en conférence de presse.

"Je ne suis pas sûr que quelque chose en particulier n'ait pas été, on a juste rencontré une très bonne équipe", a-t-il expliqué. "Tout allait bien jusqu'à ce corner", a ensuite déploré Andersson. En effet, c'est sur une phase arrêtée à la demi-heure de jeu que les Anglais ont ouvert le score grâce à Harry Maguire. "On savait qu'ils étaient forts là-dessus (les Anglais ont marqué 8 de leur 11 buts sur phases arrêtées, NDLR) et on avait bien travaillé cet aspect. C'est assez frustrant car, jusque-là, nous avions plutôt le contrôle de la rencontre", a analysé Andersson, en place depuis 2016. La Suède aurait pu revenir dans le match mais s'est heurtée au gardien anglais Jordan Pickford, élu 'Homme du match'. "C'est dommage de ne pas avoir pu concrétiser une de nos trois occasions franches mais Pickford a été très bon, il faut le reconnaitre. Contre une équipe aussi bien organisée que l'Angleterre, c'est dur de se créer des opportunités et nous n'avions pas autant d'énergie qu'aux matches précédents." "Je pense que nous avons réalisé un sacré bon tournoi même si la déception prédomine après cette défaite. Dans quelques semaines, avec le recul, je pense que je serai satisfait", a ponctué Andersson. La Suède, sortie d'un groupe fatal à l'Allemagne au 1er tour, n'avait plus disputé un quart de finale en Coupe du monde depuis 1994.