Mondial 2018 - L'Angleterre débute sa préparation par une victoire sur le Nigeria

(Belga) L'Angleterre, adversaire des Diables Rouges au Mondial, a parfaitement entamé sa préparation pour la Coupe du monde en écartant le Nigeria 2-1 samedi à Wembley. Les buts anglais ont été inscrits par Gary Cahill (7e), Harry Kane (39e). Alex Iwobi a marqué le but nigérian en début de deuxième période (47e).

Les Anglais démarraient la rencontre sur les chapeaux de roues et ouvraient le score sur phase arrêtée. Sur un corner donné par Kevin Trippier, le capitaine Gary Cahill s'élevait au coeur de la défense nigérianne pour tromper Uzoho (7e). Dominateurs, les joueurs de Gareth Southgate doublaient la mise peu avant le repos. Uzoho, le portier nigérian, se trouait sur une frappe de l'inévitable Harry Kane (39e). Après la pause, le Nigeria mettait le nez à la fenêtre et réduisait rapidement l'écart. Alex Iwobi avait bien suivi le tir d'Ighalo sur le poteau pour tromper Pickford (47e). Les Three Lions se montraient moins tranchants et tombaient sur une équipe du Nigeria plus entreprenante. Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, faisait tourner son effectif, ce qui ne changeait rien à l'issue finale de la rencontre: 2-1. L'Angleterre se trouve dans le groupe G à la Coupe du monde et débutera son tournoi face à la Tunisie le 18 juin. L'Angleterre affrontera ensuite le Panama le 24 juin avant d'en découdre avec la Belgique le 28 juin à Kaliningrad. (Belga)