Mondial 2018 - "L'élimination de l'Allemagne prouve que les marges sont réduites", pense Roberto Martinez

(Belga) La surprise du tournoi est tombée mercredi avec l'élimination de l'Allemagne tenante du titre dès la phase de groupes. "L'Allemagne est l'une des meilleurs équipes du monde et son élimination prouve que les marges sont très réduites dans ce Mondial", a déclaré le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez mercredi en conférence de presse.

"Chaque équipe a désormais la possibilité de préparer une rencontre dans les moindres détails. La Corée du Sud a compliqué la tâche de l'Allemagne. C'est le tournoi le plus difficile du monde. Il faut plus de talent pour gagner les rencontres. L'aspect émotionnel joue également un rôle. Et cela deviendra toujours plus difficile à mesure que le tournoi avancera." En tant que pays relativement petit avec ses 11 millions d'habitants, la Belgique possède une génération dorée. "Nous connaissons la qualité de notre groupe et nous sommes fiers de cette génération. La Coupe du monde ne respecte ni les individus ni le talent. Le Mondial est extrêmement difficile, les marges sont réduites. Dans le premier match tu dois garder sous contrôle l'aspect émotionnel. L'Allemagne est éliminée, l'Argentine est passée tout près et même pour l'Espagne c'était une question de minutes. Tu dois être prêt pour chaque situation qui se présente", a conclu Martinez. (Belga)