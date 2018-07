Mondial 2018 - "L'équipe a démontré beaucoup de maturité"

(Belga) L'Angleterre a validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du monde en battant la Suède (0-2) samedi à Samara. C'est la première fois depuis 1990 que les 'Three Lions' accèdent à ce stade de la compétition. "C'est un privilège incroyable pour moi d'être à la tête de cette équipe. Je suis très fier de mes joueurs et de mon staff. Nous avons démontré beaucoup de maturité", a expliqué le sélectionneur national Gareth Southgate en conférence de presse, visiblement satisfait.

"Nous avons joué contre une équipe suédoise avec une vraie identité de jeu et cela ne nous a pas toujours réussi ces dernières années", a analysé Southgate, 3e coach à amener les 'Three Lions' en demi-finales d'un Mondial après le titre de 1966 et la 4e place en 1990. "Après avoir puisé très loin émotionnellement et physiquement (victoire aux tirs au but contre la Colombie mardi, NDLR), nous avons été capables de contrôler le match en affichant beaucoup de maturité." Southgate n'a pas manqué de féliciter son gardien Jordan Pickford, élu 'Homme du match' après avoir réalisé trois arrêts déterminants. "C'est le prototype du gardien moderne, doté d'un très bon jeu au pied. Son arrêt à 20 minutes de la fin a été crucial." "Nous sommes une équipe qui continue de s'améliorer, tout le monde travaille très dur. Nous sommes ici aussi grâce à Cahill, Jones, Wellbeck, Pope ou encore Butland (des réservistes, NDLR), qui montrent une attitude irréprochable. Être à la tête d'un groupe si généreux et persévérant est assez spécial", a ponctué Southgate pour qui "affronter la Russie à Moscou serait incroyable". En demies, les Anglais défieront mercredi le vainqueur de la rencontre Russie - Croatie, prévue samedi à soir à Sotchi (20h).