Mondial 2018 - La Croatie, 13e pays en finale de la Coupe du monde

La Croatie s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du monde de son histoire en battant l'Angleterre 2-1 après prolongations mercredi à Moscou. Elle sera la 13e nation à disputer une finale de Coupe du monde dimanche lorsqu'elle affrontera la France, dont ce sera la 3e finale après le succès des Bleus en 1998 et leur défaite face à l'Italie en 2006.

L'Allemagne est le pays qui a disputé le plus de finales de Coupe du monde: 8. La Mannschaft s'est imposée en 1954, 1974, 1990 et 2014 et s'est inclinée en 1966, 1982, 1986 et 2002. Le Brésil a joué une finale de moins (7) mais compte cinq étoiles sur son maillot grâce à ses titres de 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. Les Auriverde ont été battus en finale en 1950 (battus dans le dernier match, décisif, du tour final contre l'Uruguay championne du monde) et 1998. L'Italie suit avec six finales (4 titres). Double championne du monde, l'Argentine s'est retrouvée cinq fois en finale. La France se retrouve pour la 3e fois en finale. Les Bleus l'ont emporté en 1998. Les Pays-Bas ont aussi joué trois finales, mais les ont toutes perdues (1974, 1978 et 2010). L'Uruguay (2), l'Angleterre et l'Espagne (1) ont remporté toutes les finales qu'ils ont disputées. la Tchécoslovaquie et la Hongrie comptent deux finales, mais n'ont jamais soulevé le trophée. Enfin, la Suède a été finaliste malheureuse en 1958.