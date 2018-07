Mondial 2018 - Russie - Croatie se joue aux tirs au but

(Belga) La Russie et la Croatie doivent se départager aux tirs au but afin de désigner le dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde de football. Le score est de 2-2 après les 120 minutes de jeu, samedi à Sotchi.

La Russie a ouvert le score grâce à un magnifique but de Denis Cheryshev (1-0, 31e), auquel a rapidement répondu la Croatie via Andrej Kramaric, bien servi par Mario Mandzukic (1-1, 39e). La Croatie est passée proche de prendre l'avantage lorsqu'Ivan Perisic a vu sa frappe heurter le poteau d'Igor Akinfeev (59e). C'est déjà la deuxième fois que ces deux équipes disputent les prolongations. En huitièmes, la Croatie avait battu le Danemark aux tirs au but (1-1, 3-2 t.a.b.). De son côté, les hôtes de ce Mondial étaient parvenus à écarter l'Espagne, aussi aux penalties (1-1, 4-3 t.a.b.). En prolongations, Domagoj Vida a cru donner la victoire aux siens d'une tête sur corner (1-2, 101e) mais Mario Fernandes a répliqué, d'une tête sur un coup franc de Dzagoev (2-2, 115e). Russes et Croates tentent de rejoindre l'Angleterre dans le dernier carré. Les Three Lions ont battu la Suède (0-2) plus tôt dans la journée. L'autre demi-finale opposera la France aux Diables Rouges mardi à Saint-Pétersbourg (20h). (Belga)