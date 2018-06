Mondial 2018 - La Suisse bat la Serbie 2-1 à la 90e minute et rejoint le Brésil en tête du GR.E

(Belga) La Suisse a battu la Serbie 2-1 (mi-temps: 0-1) vendredi à Kaliningrad dans le cadre de la 2e journée du Groupe E du mondial russe de football.

Le sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic avait finalement titularisé son milieu de terrain Valon Behrami (Udinese), touché aux adducteurs contre le Brésil (1-1) dimanche dernier, et annoncé comme incertain. Mais le premier joueur helvète à disputer quatre Coupes du monde, avait prouvé contre le Brésil, qu'il était indipensable à la "Nati", avant de devoir sortir en fin de match à cause de sa blessure. La Serbie, qui en cas de victoire reprenait la pôle position du groupe au Brésil, alignait ses principaux cadres, à l'image du capitaine Aleksandr Kolarov, du milieu Sergej Milinkovic-Savic, ou de l'attaquant Aleksandar Mitrovic. C'est d'ailleurs l'ancienne coqueluche du Parc Astrid, qui sur un centre de Dusan Tadic, a ouvert le score grâce à un coup de tête dont il a le secret dès la 5e minute. La Suisse a bien tenté de réagir, mais il lui a fallu une demi-heure pour se créer enfin une véritable occasion. Le gardien serbe Vladimir Stojkovic para toutefois l'envoi à bout portant de Blerim Dzemaili. La Suisse échappa à la correctionnelle dans le temps additionnel, lorsqu'une volée de l'intenable Tadic, sur un centre de Mitrovic, tutoya la lucarne gauche de Yann Sommer. Comme contre le Brésil, la Suisse égalisa en deuxième mi-temps grâce à un formidable tir de Granit Xhaka, du gauche à 20 mètres, où il reprit le ballon renvoyé par Dusko Tosic sur un essai de Xherdan Shaquiri (1-1, 53e). La Serbie n'y était plus vraiment, et Mladen Krstajic décida alors de relancer Adem Ljajic, auquel il avait cette fois préféré Filip Kostic (64e). Le match était relancé, et après une tête de "Mitro" bien captée par Sommer (56e), le cadre sauvait Stojkovic sur une frappe enroulée de Shaqiri (58e). Le but de la victoire tomba à la 90e minute, lorsque Shaqiri, parti de loin mais arrivé à bon port, ne trembla pas dans son face à face avec Stojkovic (2-1). Plus tôt dans la journée, le Brésil avait battu et éliminé le Costa Rica 2-0 grâce à des buts signés Coutinho et Neymar, dans le même groupe. Le Brésil et la Suisse ont 4 points, la Serbie 3. A l'affiche de la 3e et dernière journée le mercredi 27 juin: Serbie - Brésil (20 heures à Moscou) et Suisse - Costa Rica (20 heures à Nijni Novgorod). (Belga)