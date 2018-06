Mondial 2018 - Le Danemark bat le Pérou 1-0

(Belga) Le Danemark a battu le Pérou 1-0 dans le 2e match de la 1e journée du groupe C de la Coupe du monde de football, samedi à Saransk.

Yussuf Yurary Poulsen a marqué l'unique but de la rencontre à la 59e minute. Un but suffisant pour offrir les 3 points aux Danois, qui rejoignent la France en tête du groupe C. Les Bleus s'étaient imposés 2-1 face à l'Australie samedi après-midi. Jeudi, le Danemark affrontera l'Australie et la France rencontrera le Pérou dans le cadre de la 2e journée du groupe C. (Belga)