Mondial 2018 - Le sélectionneur sud-coréen Shin se sent "très bien" mais "un peu vide"

(Belga) La Corée du Sud a créé une énorme sensation mercredi en battant l'Allemagne 2-0. Une défaite synonyme d'élimination pour le champion en titre. "Je me sens très bien, mais en même temps un peu vide", a confié le sélectionneur sud-coréen Shin Tae-yong.

"Hier (mardi), nous avions dit que nous n'avions que 1% de chance (de gagner). J'ai dit à mes joueurs que c'était un dernier effort pour eux, et de lutter jusqu'à la fin", a raconté Shin. "L'Allemagne est le champion en titre et l'équipe N.1 au classement de la Fifa. J'ai pensé aux erreurs que pourraient faire les Allemands en pensant qu'ils allaient nous battre. J'ai pensé que nous pouvions utiliser cela comme une stratégie et nous avons vu juste. Comme nous avons gagné, nous pouvons dire que tout a fonctionné comme prévu." (Belga)