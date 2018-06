Mondial 2018 - Marouane Fellaini: ""On a joué pour l'honneur"

(Belga) "On voulait gagner", a déclaré Marouane Fellaini après la victoire 1-0 des Diables Rouges sur l'Angleterre jeudi à Kaliningrad, à la suite de laquelle la Belgique termine à la 1e place du groupe G du Mondial 2018.

"On a joué pour l'honneur et notre fierté", déclare Marouane Fellaini au micro de la RTBF. "On voulait gagner et montrer aux joueurs anglais qu'on pouvait les battre. On a aussi joué pour tous les Belges qui nous supportent, qui ont fait le voyage jusqu'ici. La Belgique doit être fière de cette équipe". Les Diables affronteront le Japon lundi en 8e de finale, à Rostov-sur-le-Don. "On a un match très important contre le Japon dans quelques jours. Le plus important, c'est de bien récupérer et de faire un gros match contre le Japon. On a une génération fantastique, beaucoup de joueurs arrivent à maturité. On va devoir voyager, et on aura un jour de récupération en moins. Cela va être un gros match contre le Japon. On sait que tout le pays est derrière nous et j'espère que les fans vont continuer à nous soutenir pour aller le plus loin possible", a conclu le médian de Manchester United. (Belga)