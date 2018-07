Mondial 2018 - Match nul entre Espagne et Russie après 120 minutes: 1re séance de tirs au but du Mondial

(Belga) L'Espagne et la Russie vont disputer la première séance de tirs au but du Mondial 2018, les deux équipes n'ayant pu se départager (1-1) au terme des prolongations de leur 8e de finale dimanche à Moscou.

Les Espagnols ont ouvert le score grâce à un but contre son camp d'Ignashevich sous la pression de Ramos (12e), avant l'égalisation de Dzyuba sur penalty (42e), à la suite d'une main de Piqué dans la surface. Le score n'a plus bougé, après les 90 minutes de temps réglemenataire et la demi-heure de prolongations. Le vainqueur de match affrontera en quart de finale le gagnant de la rencontre Croatie-Danemark, dont le coup d'envoi sera donné à 20h00.. Pour l'heure, un seul quart de finale est connu: c'est France-Uruguay, vendredi à Nijni Novgorod. Les Bleus ont éliminé l'Argentine de Lionel Messi (4-3) et la Celeste a sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1). (Belga)