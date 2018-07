Mondial 2018 - "On est comme des conscrits démobilisés"

(Belga) "On est comme des conscrits démobilisés avant l'heure", a commenté en conférence de presse le sélectionneur de la Russie Stanislav Cherchesov, dont l'équipe a été éliminée aux tirs au but en quart de finale de son Mondial 2018 à domicile par la Croatie samedi.

"On a été critiqués avant le tournoi? Croyez moi ou non, nous, nous croyions en nous, et le pays nous aimait", a ajouté le moustachu le plus célèbre de Russie. La 'Sbornaïa' n'avait pas gagné un match en 2018 avant le tournoi. Elle s'est offert la tête de l'Espagne, championne du monde 2010, en huitième de finale avant de ne céder face à la Croatie qu'aux tirs au but (2-2 a.p.; 4 t.a.b à 3). "On s'est beaucoup entraîné avant le tournoi et je pense que nous avons obtenu à bon résultat", a ponctué le sélectionneur russe. (Belga)