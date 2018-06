Mondial 2018 - Pérou-Danemark: "On ne méritait pas de perdre", enrage Gareca

(Belga) Le Pérou a perdu son premier match de Coupe du monde, s'inclinant 1-0 face au Danemark samedi. "Il y a plusieurs façons de l'emporter mais c'est un style bien précis qui nous a permis d'arriver ici et je ne vois aucune raison de laisser de côté quelque chose que nous avons construit. Je pense que si on ne s'écarte pas de notre façon de jouer, nous aurons plus de chances d'obtenir le résultat souhaité", a déclaré le sélectionneur du Pérou Ricardo Gareca après le match.

"Surtout, il faut rester calme. On n'a perdu qu'un match. On a estimé qu'il était préférable de débuter comme ça parce que Guerrero manque de rythme et il est arrivé le dernier au rassemblement. Mais il est bien entré dans le match. Le résultat ne traduit pas la physionomie du match mais en football, tout est question d'efficacité. On est allé les chercher, on a produit du jeu et, dans ce contexte, le Pérou a eu le mérite d'aller de l'avant. On ne méritait pas de perdre, c'est un moment triste parce que on espérait autre chose. Maintenant, il faut penser à la France", conclut Gareca. Le Pérou affrontera la France jeudi. (Belga)