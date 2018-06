Mondial 2018 - Pérou-Danemark: Poulsen "pensait qu'il serait le méchant du film"

(Belga) Le Danemark a battu le Pérou 1-0 grâce à un but de Yussuf Poulsen. "On était nerveux au début. D'un point de vue personnel, j'ai ressenti plein de sensations durant le match. J'ai provoqué un penalty et je pensais que je serai le méchant du film mais ensuite, avec ce but, je suis devenu le gentil. On n'a pas produit un bon match, on en a fait de bien meilleur. Mais on s'est battu et on est resté compétitifs jusqu'au bout", a déclaré le buteur danois après la rencontre.

Age Hareide, le sélectionneur du Danemark, est d'avis que le Pérou aurai mérité plus. "Nous avons été un peu timides en début de première période. On a mieux joué dans les dix dernières minutes avant la pause mais on n'a pas su en profiter. En 2e période, le Pérou a fait entrer de bons joueurs mais on a eu des occasions d'inscrire le 2e but. Le Pérou méritait sûrement plus, mais c'est comme ça, c'est le foot. C'est une excellente équipe, ils auront peut-être plus de chance lors du prochain match. Quant à Schmeichel, quand il est dans cette forme, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. La VAR (l'arbitrage vidéo, ndlr) est là pour que les choses soient justes. Si c'est utilisé comme aujourd'hui, c'est une bonne chose car il n'y a pas eu de temps perdu", dit Age Hareide.