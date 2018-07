Mondial 2018 - "Personne ne veut pas rentrer à la maison" assure Pickford après la qualification

(Belga) En écartant la Suède (0-2) en quarts de finale de la Coupe du monde samedi après-midi à Samara, l'Angleterre rejoint le dernier carré pour la première fois depuis 1990. La joie était évidemment présente dans les rangs anglais à l'image du portier Jordan Pickford et du capitaine Harry Kane. "C'est un vraie émotion collective, nous vivons chaque match ensemble", a déclaré le portier anglais en conférence de presse au terme de la rencontre.

Elu 'homme du match', Jordan Pickford a parfaitement rempli son rôle de dernier rempart. Le portier d'Everton a évité une fin de match compliquée aux Three Lions en détournant les envois de Claesson et de Berg. "C'est super. On est une bande de potes, avec de la qualité et une bonne mentalité. Personne ne veut rentrer à la maison, on veut continuer à travailler dur et à poursuivre dans ce tournoi ensemble. Gareth Southgate montre sa capacité à nous gérer, à diriger un groupe, lui et tout l'encadrement. Au cours des deux dernières années, on a travaillé très très dur. Maintenant, on voit le résultat sur le terrain." Meilleur buteur de la compétition, Harry Kane n'a pas trouvé le chemin des filets face aux Suédois. Néanmoins, le capitaine anglais ne boudait pas son plaisir. "Je crois qu'on n'a pas encore réalisé. On sait qu'il y a encore un gros match devant nous mais on se sent bien, on est confiants. On est restés calmes, on a contrôlé le match. Il faut juste qu'on continue comme ça. On prend du plaisir, les fans prennent du plaisir, je suis sûr qu'on verra des vidéos plus tard de fans en train de fêter ça. On a eu l'impression de dominer le jeu dans cette rencontre. C'était un peu brouillon à la fin de la deuxième période, c'était peut-être un peu trop ouvert. C'est un super accomplissement pour l'équipe. On le devait à nos supporters à la maison qui ont cru en nous. Je ne pense pas que c'était ma meilleure performance sur le terrain mais c'est une sensation incroyable de se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde", a ponctué l'attaquant de Tottenham.