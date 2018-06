Mondial 2018 - Petkovic (Suisse): "Mettre de côté ce statut de favori"

(Belga) Le duel entre la Suisse, 6e nation mondiale, et la Serbie, 34e au classement Fifa, semble déséquilibré sur le papier mais "il faut mettre de côté ce statut de favori", a prévenu le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic, jeudi en conférence de presse d'avant-match.

"Je dirais simplement à mes joueurs que nous avons très bien joué contre le Brésil (1-1) mais que cela n'est pas assez. Il faudra mieux faire contre la Serbie pour remporter le match. Il faudra bien se préparer, on a une très bonne équipe face à nous mais on a confiance. Nous voulons démontrer que nous pouvons jouer au plus haut niveau et contre n'importe qui." Présent lors du premier match face au Costa Rica, le milieu de terrain serbe Nemanja Matic est gonflé à bloc pour cette opposition. "Nous savons bien évidemment que si nous gagnons nous pouvons nous qualifier. Nous ferons de notre mieux pour y arriver mais comme vous le savez, nous sommes face à une excellente équipe qui va essayer de tout faire pour remporter trois points. Nous savons bien ce qui nous attend, l'opposition présente beaucoup de qualités. Ils ont beaucoup d'esprit d'équipe. Mais nous serons prêts. Je n'entame jamais un match en espérant un nul. Ils sont 6e du classement Fifa, et nous 34e, mais nous connaissons notre qualité." "Nous allons essayer de limiter l'espace que l'on va accorder à Shaqiri pour qu'il ne puisse pas montrer ses qualités", a ajouté Matic, questionné à propos du footballeur suisse. (Belga)