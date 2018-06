Mondial 2018 - Petkovic: une "mentalité de gagnant"

(Belga) "Cela a été un match intéressant", a commenté le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic, après la victoire, 2-1, de son équipe, contre la Serbie, dans le Groupe E du mondial russe de football.

"Nous avons d'abord été menés 1-0. Après la premier mi-temps personne ne pensait qu'on pouvait jouer de cette manière là. Nous avons réussi à garder la tête froide. Ce qui est important, c'est que nous avons réussi à développer cette mentalité de gagnant, et ce même si on est retard au niveau du score. C'est d'ailleurs ce que nous avions déjà démontré dans le match précédent contre le Brésil (1-1). Nous avions eu deux-trois grosses occasions en première mi-temps, mais on leur a donné trop de temps, trop d'espaces..." Sur la prestation de Shaqiri: "il a livré une très bonne deuxième mi-temps, il a beaucoup évolué, beaucoup bougé. Ce match doit être une voie à suivre pour Xherdan."